В Екатеринбурге к 1 сентября откроются сразу две школы после капремонта

В Железнодорожном районе Екатеринбурга после капитального ремонта открываются школы №83 и №30. Оба учебных заведения увеличили вместимость и примут рекордное количество первоклашек. Сегодня отремонтированные школьные здания осмотрел глава города Алексей Орлов и остался доволен техническими решениями.

Школу № 83 на Старой Сортировке в 2020 году признали аварийной и закрыли на двухлетний ремонт. Ученики были распределены по трем ближайшим школам в районе, но 1 сентября смогут вернуться в обновленное здание. В школе появился современный актовый зал на 300 мест, новый спортивный зал и столовая. А еще обширная пришкольная территория со спортивными зонами. Здесь есть футбольное поле с искусственным газоном, две волейбольные площадки, спортивные тренажеры, площадка для воркаута и полоса препятствий для сдачи норм ГТО.

«Вместимость школы увеличилась вдвое. До капремонта здесь было 600 с небольшим мест, сейчас 1100. Что очень важно, за эти два года из школы не ушел ни один педагог. А к новому учебному году пришли еще молодые учителя. Поэтому сегодня школа полностью укомплектована и готовится принять детей. В этом году школа №83 примет 160 первоклассников. Будет пять классов по 32 ребенка. Это рекорд для учебного заведения», – отметил Алексей Орлов. По словам мэра, проект капитального ремонта 83-й школы будут распространять на другие школы схожей советской постройки. Таких зданий в Екатеринбурге наберется несколько десятков.

Вторым объектом для осмотра стала школа №30 на Мамина-Сибиряка, 43. «Эта школа очень востребована, и раньше она буквально задыхалась. Год назад мы приобрели пристрой, который ранее принадлежал «Сбербанку» и компании «СКБ-Контур». За счет расширения школьной территории появился полноценный спортивный зал с отдельными раздевалками и душевыми и со скалодромом, прекрасная столовая, библиотека и новые учебные кабинеты: технологии, информатики, математики, русского языка, музыки. Вместимость школы увеличена до 750 мест. В 30-ю школу 1 сентября придет 120 первоклассников. Я хотел бы поблагодарить строителей и подрядные организации, которые качественно и в короткий срок отремонтировали эти две школы», – заключил Алексей Орлов.

Добавим, что капитальный ремонт обеих школ обошелся в 600 миллионов рублей. Школу № 30 ремонтировали только за счет средств городского бюджета. На капремонт школы № 83 были добавлены 160 миллионов рублей из областной казны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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