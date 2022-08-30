От Белоярки до Екатеринбурга автомобили стоят в 15-километровой пробке (ФОТО)

Сегодня утром перед въездом в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта образовался огромный затор. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», он начинается на территории Белоярского городского округа, а заканчивается уже за внутренней границей ЕКАДа. Длина пробки – около 15 км.

Водители сообщают, что недалеко от перекрестка ЕКАДа и дублера Сибирского тракта ведутся дорожные работы, для проезда осталась только одна полоса. Чтобы проехать проблемный участок, требуется не меньше полутора часов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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