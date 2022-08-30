В «Гринвиче» открылся H&M (ФОТО)

В ТЦ «Гринвич» сегодня утром открылся магазин H&M для распродажи остатков товара. Как передает корреспондент «Нового Дня», пока в торговой точке пусто, ажиотажа нет. Магазины сети не анонсируют открытие, однако через некоторое время информация так или иначе распространяется, и люди идут в H&M за покупками.

Напомним, магазины прекратили свою работу после событий февраля 2022 года, прежде сообщалось, что они ищут покупателя в России, который заберет себе весь бизнес, включая торговые точки, остатки на складах и так далее. Позднее стало известно, что H&M откроются, чтобы распродать оставшийся товар.

Екатеринбург, Елена Сычева

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