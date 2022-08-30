Пьяные и без прав. В ГИБДД рассказали про итоги рейда в уикенд

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги очередного рейда, который инспекторы проводят каждые выходные – с вечера пятницы по утро понедельника. За эти дни сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 15 водителей, которые сели пьяными за руль. У двоих из них не было прав, трое были пойманы нетрезвыми повторно (им грозит уголовная ответственность), а еще семь человек отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Также сотрудниками ГИБДД выявлено 19 водителей, не имеющих водительского удостоверения и 5 водителей, лишенных права управления транспортными средствами», – уточнили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Там напомнили, что на пьяных водителей надо жаловаться по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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