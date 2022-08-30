В Екатеринбурге на пьяных водителей самокатов стали возбуждать уголовные дела

В Екатеринбурге возбуждено два уголовных дела на водителей самокатов мощностью более 250 ватт за то, что они ехали пьяными. Причем их поймали на этом нарушении повторно. Решается вопрос по возбуждению еще одного дела, но на этот раз водитель самоката был под наркотиками. Самокаты мощностью более 250 ватт приравниваются к мопедам, для управления ими нужны права, и ответственность для тех, кто на них едет, наступает как для обычных водителей.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции врио начальника ГИБДД УМВД по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков, в этом году всего за нарушение ПДД водителями средств индивидуальной мобильности было привлечено 477 человек. Чаще всего самокатчики нарушают те ПДД, нарушение которых грозит им или окружающим серьезными травмами и даже летальным исходом – едут по дороге или проезжают на красный.

В Екатеринбурге зарегистрировано более 30 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, 32 человека пострадали и один погиб. В шести ДТП принимали участие мощные электросамокаты, в 16 – мощностью менее 250 ватт. Еще в 9 ДТП участвовали водители обычных самокатов, которые управляются мускульной силой. В них пострадали 10 человек.

Отметим, в статистику не попадают ДТП с пешеходами, так как в ПДД такая ситуация пока просто не предусмотрена. Учитываются только столкновения самокатов с автомобилями.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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