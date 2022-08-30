Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе учащихся

Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе. С 30 августа и по 22 сентября на сайте образовательного проекта «Инженерная школа УГМК» открыта регистрация школьников, желающих связать свое будущее с горнодобывающей промышленностью и металлургией. Участие в этом проекте для детей и родителей – абсолютно бесплатное.

Инженерная школа УГМК – один из самых масштабных образовательных и профориентационных проектов в сфере подготовки кадров для горнодобывающей промышленности и металлургии в России, а именно – для УГМК. Этот проект стартовал в ноябре 2021 года, и уже в первый учебный год в эту уникальную школу поступили более 900 ребят из 24 городов 11 регионов страны.

Обучение в «Инженерной школе» проводится в двух форматах – онлайн и очно.

В онлайн-формате ребята изучают физику, химию и математику. Преподаватели в Инженерной школе из ведущих российских университетов. Занятия проходят в формате «6 часов в неделю». С учениками поддерживается регулярная связь, благодаря чему собирается информация о том, насколько понятно дается материал, есть ли контакт с преподавателем. Также проводятся промежуточные и итоговое тестирования, по результатам которых ученикам ставят баллы.

В очном формате проходят встречи со школьниками на предприятиях компании УГМК. Ребята знакомятся с технологиями производства, узнают, что такое работать в коллективе, развивают свои лидерские качества.

Во время летних каникул для детей организуются инженерные смены. Одна из таких смен прошла с 12 по 25 июня 2022 года в детском лагере «Лесная застава» Челябинского цинкового завода, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК. В ней приняли участие 129 детей из шести регионов России. Цель такой смены – полноценно погрузить школьников в решение реальных производственных задач организаций УГМК, сплотить их в команды для поиска решения. Так, например, они искали причины частых коротких замыканий при электролизе, а также потерь сжатого воздуха при флотации. По каждому проекту был создан макет с применением 3D-решений, контроллеров и средств автоматизации. Но немало было сделано и руками ребят: они пилили, строгали и даже шили. Разработанные макеты потом защищали перед экспертной комиссией. Именно через участие в решении подобных кейсов ребята полноценно вовлекаются в производственную область деятельности Компании, которая в перспективе станет для них главной в жизни.

«Именно через участие в решении реальных производственных задач мы вовлекаем детей в обширную область деятельности, которая, надеемся, станет для них главной в жизни. Без этой увлеченности вряд ли можно рассчитывать на результат», – считает руководитель проекта «Инженерная школа УГМК» начальник управления подготовки персонала компании Инна Осипова.

Сейчас начинается новый прием заявок в Инженерную школу на предстоящий учебный год. Там ждут всех ребят, желающих связать свою профессиональную жизнь с Уральской горно-металлургической компанией, больше узнать о применяемых на предприятиях компании технологиях, о будущих профессиях. В течение учебного года школьники существенно подтянут свои знания по точным наукам, что поможет им профессионально самоопределиться и поступить в колледжи и вузы (в том числе в корпоративный Технический университет УГМК) на направления подготовки, востребованные в компании.

В период с 15 по 20 сентября пройдут организационные собрания в формате онлайн для школьников, родителей, учителей, посвященные актуальным вопросам поступления и обучения в «Инженерной школе УГМК». График организационных собраний будет опубликован на сайте проекта.

23 и 24 сентября состоится конкурсный отбор в виде тестирования по физике и математике

С 26 сентября по 2 октября – публикация результатов, подача заявлений о зачислении конкурсантов, рекомендованных к обучению.

3 октября – старт учебного года в «Инженерной школе УГМК».

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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