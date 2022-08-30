Экология, патриотика, антивандализм. Чему научат в школах в новом учебном году

В школах Екатеринбурга и Свердловской области с нового учебного года у детей будут не только стандартные уроки из образовательной программы, но и специальные занятия, которые должны привить детям экологическую осознанность, бережное отношение к чужому имуществу, а также любовь к Родине.

Так, с 1 сентября дважды в неделю школьники будут присутствовать на торжественных линейках с исполнением гимна и поднятием и опусканием флага Российской Федерации. Стяг будут поднимать в начале недели, а опускать – в конце. По информации «Нового Дня», в некоторых школах уже решено привлекать к этой процедуре особо отличившихся учеников. «Система такая же, какая была у пионеров – поднимать флаг было почетно, это доверяли только тем, кто продемонстрировал какие-то заслуги. У нас будет так же», – сообщили агентству в одной из школ Екатеринбурга.

Еще одна новинка учебного года 2022/2023 – уроки по антивандализму. Это исключительно местная идея, которую продвигает администрация города. «Опыт проведения таких уроков есть, проект пытался ранее запустить муниципальный центр охраны памятников. Основная цель – донести до детей ценность объектов городской среды, архитектуры, фасадов, малых архитектурных форм. Объяснить, что это не место для граффити. Рассказывается об истории и культуре города, кто построил, в чем смысл и красота фасада», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, в школах Екатеринбурга продолжатся экологические уроки. Они не будут обязательными для всех – программа носит факультативный характер, и школы или классы должны подавать заявку сами. Уроки проводит региональный оператор «Спецавтобаза», который занимается обращением с отходами. На таких лекциях школьникам рассказывают, как правильно сортировать мусор, уменьшать объем отходов, и так далее. Собственная программа экологического просвещения предприятия адаптирована и для детских садов. «Заявки нужно оставлять на почту sab@sab-ekb.ru. После классных часов и лекций дети могут закрепить полученные знания, прочитав экологический журнал «Спецавтобазы». К учебному году мы сделали новый выпуск. Кроме того, мы проводим семинары для классных руководителей и педагогов, которые хотят самостоятельно рассказывать детям об экологии – в этом случае заявки надо оставлять уже в департамент образования города», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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