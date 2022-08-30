В мэрии рассказали, как получить скидку 10 рублей на проезд

В администрации Екатеринбурга анонсировали скидку в 10 рублей на проезд в общественном транспорте. Каждая поездка будет дешевле только для тех, кто использует единую социальную карту «Уралочка» платежной системы «Мир», сообщили в пресс-службе мэрии.

Акция не бессрочная – она будет действовать с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Кроме Екатеринбурга такие же условия будут работать в общественном транспорте Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Сысерти, Первоуральска, Ревды, Шали, Нижнего Тагила и Краснотурьинска.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»