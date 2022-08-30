В Екатеринбурге возбуждено дело против мужчины, кинувшего камень в подростка на самокате

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который без видимых причин напал на подростка, ехавшего на самокате. Инцидент случился днем 11 августа возле магазина «Природа» на улице Малышева. Мужчина сначала толкнул 16-летнего самокатчика, а затем бросил в него камень, попал в голову и после этого убежал. Подростку потребовалась медицинская помощь, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Родственники пострадавшего юноши обратились в полицию с заявлением. Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний работник предприятия быстрого питания. Ранее мужчина уже был судим за побои, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). Наказание предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы. По данным СК, мужчина напал на подростка «в ходе внезапно возникшего конфликта из личной неприязни». Подозреваемый был допрошен и признал вину.

«По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев инцидента, назначены необходимые экспертизы», – сообщили в областном следственном комитете.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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