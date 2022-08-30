Екатеринбург стал городом с самой мрачной погодой в День знаний за последние 10 лет

За последние 10 лет в Екатеринбурге ни разу не было ясной погоды утром 1 сентября. Аналитики «Яндекс.Погоды» составили рейтинг городов по количеству теплых дней в День знаний. В лидерах – Ростов-на-Дону и Воронеж, там бывало солнечно в первый день осени по шесть раз, на один день меньше – в Волгограде. Вместе с Омском и Новосибирском Екатеринбург замыкает рейтинг – эти три города набрали по ноль баллов. Средняя температура в столице Среднего Урала в этот день – +12,3 градуса. Но в этом году весьма вероятно, будет теплее.

«Судя по прогнозу, который мы составили с помощью технологии Meteum, утром 1 сентября екатеринбуржцев ожидают пасмурная погода и небольшой дождь. Температура воздуха до +20°, скорость ветра составит 2,1 метра в секунду», – прокомментировал Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс.Погоды».

Авторы рейтинга уточняют методику подсчета. Изучались данные городских метеостанций о температуре и облачности 1 сентября с 6:00 до 12:00 по местному времени. Утро считали ясным, если в среднем в моменты наблюдений облаками было закрыто не более 35% неба.

День знаний в России не всегда празднуют 1 сентября: если эта дата приходится на выходные, праздник могут перенести. Однако поскольку единого правила для переноса Дня знаний в России не существует, аналитики «Погоды» сравнивали данные только за первый день сентября.

Екатеринбург, Марина Иванова

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