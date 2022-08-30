На ЕКАДе столкнулись Lada и Daewoo

В Екатеринбурге на кольцевой автодороге несколько минут назад случилось ДТП. По словам очевидцев, Daewoo Nexia пыталась развернуться в нарушение ПДД и проскочить на временный съезд, который ведет на Челябинский тракт, однако в этот момент оттуда ехала Lada Largus, и произошло столкновение.

По информации «Нового Дня», обошлось без жертв, данные о пострадавших уточняются. Движение на участке не затруднено.

Екатеринбург, Елена Сычева

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