В Екатеринбурге обокрали магазин POD-систем: вор вынес рольставни, погулял и вернулся за деньгами (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня ночью обокрали магазин курительных POD-систем на Серова, 2. Вор сначала снял рольставни, после чего ушел. Поскольку охрана не приехала, он вернулся и забрал деньги из кассы.

«На видео видно, что вор сначала снял рольставни, потом ушел. Через какое-то время, поняв, что ЧОП не приехал, вернулся, зашел, вынес всю кассу и ушел. В ЧОП нам объяснили, что не поехали, потому что мы не заплатили за последний месяц», – рассказал представитель магазина Егор Шадрин.

Из кассы грабитель вынес 10 тысяч рублей. Также владельцы посчитали, что замена окон и дверей обойдется еще в 30 тысяч. Заявлению в полицию уже написано.

Видео предоставлено магазином @shishadaily96

Ограбление в 2 этапа. Вор погулял и вернулся

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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