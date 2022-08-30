С начала года уральцы вывезли за рубеж 600 питомцев

С начала 2022 года жители Свердловской области вывезли больше 600 питомцев за рубеж, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. Там уточнили, что в основном сертификаты на перевозку животных-компаньонов оформляли для проезда в Турцию, Грузию, Абхазию, Болгарию, на Кипр, в Испанию, Германию, Канаду, США, Чехию и в другие страны.

В ведомстве уточнили, что если оформить предварительную заявку, это сокращает время на выдачу разрешительных документов. «Государственному инспектору при прибытии владельца в пункт ветеринарного оформления остается проверить правильность внесенных данных и распечатать сертификат. Через электронную систему предварительного оформления экспортных ветеринарных сертификатов ГИС «E-cert» подано и обработано 645 заявок, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. – Сделать это можно в разделе «Записаться на оформление сертификата» на официальном сайте».

Екатеринбург, Елена Сычева

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