В последний день лета на Урал придут дожди и грозы

В Свердловской области в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15-18 м/с. МЧС разослало штормовое предупреждение в муниципалитеты. Причина погодных изменений – небольшой динамичный циклон, который пройдет по всей территории Урала.

В северной части региона будет плотная облачность, затяжные дожди и похолодание на 8-10 градусов. В южной половине Среднего Урала теплая погода сохранится до 2 сентября. Осадков ожидается значительно меньше, но прогремят грозы.

«3 сентября на всей территории Свердловской области установится прохладная осенняя погода. Температура воздуха 3-4 сентября ночью 6-11 градусов, днем 11-16 градусов. В рабочий период следующей недели существенные осадки маловероятны, температура 5-9 сентября ночью +4,+9 градусов, возможно понижение в отдельных районах до слабых заморозков, днем 10-15 градусов», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В уральском гидрометцентре отмечают, что нынешний август может оказаться одним из самых теплых и сухих в истории метеорологических наблюдений. В нескольких районах Урала количество осадков, выпавших на сегодняшний день, составляет всего 3-10% месячной нормы. Июль тоже отличался большим недобором влаги, особенно в южных районах Свердловской области. Засушливость негативно скажется на сельскохозяйственных растениях, а также наполнении водой рек и водоемов. Из-за сухой погоды в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Поэтому прогнозируемые дожди могут немного улучшить ситуацию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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