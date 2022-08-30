Директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин награжден орденом Александра Невского (ФОТО)

Сегодня директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин получил из рук губернатора Евгения Куйвашева орден Александра Невского. Церемония награждения прошла в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге.

Государственной награды Владимир Колотушкин удостоен в соответствии с указом президента РФ от 8 июля 2022 года – за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области. Именно под его руководством реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО «Уралэлектромедь».

Владимир Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса. Ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тыс. работников. Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему на предприятии коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.

В этот же день награду из рук губернатора получил директор по международным связям АО «Уралэлектромедь» Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени – за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Александра Суплакова на предприятии – 32 года. За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО «Уралэлектромедь» и металлургической отрасли Александр Александрович неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере награжден Почетной грамотой президента Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»