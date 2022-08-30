В Первоуральске аноним сообщил о минировании отдела полиции

В Первоуральске расследуется уголовное дело в отношении жителя Новоуткинска, 1976 года рождения, который подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании отдела полиции.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, оператор службы «112» позвонил в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску и рассказал, что неизвестный «заминировал» здание отдела полиции по адресу Ватутина, 21. На место прибыли оперативные службы, в том числе спасатели и взрывотехники. Сотрудников полиции эвакуировали. При проведении осмотра помещений и прилегающей территории опасных предметов не обнаружено.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался сильно пьющий, неработающий и ранее судимый за кражи 46-летний житель Новоуткинска. Мужчина признался, что «заминировал» полицию из хулиганских побуждений. В случае передачи дела в суд гражданину грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Сейчас фигурант задержан и находится в изоляторе временного содержания в Первоуральске.



Первоуральск, Елена Владимирова

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