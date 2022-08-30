СК проверяет информацию об избиениях в многодетной семье из Екатеринбурга

Правоохранительные органы проверяют информацию о супругах, которые регулярно избивают своих детей. Об издевательствах в многодетной семье в Екатеринбурге сообщила знакомая родителей Юлия Долгополова.

Она показала журналистам ОТВ видео, на котором отец бьет сына по голове, а мать матом ругает маленькую дочь. По словам женщины, отец и мать регулярно выпивают, а затем наказывают малышей. Всего в семье шесть детей. Старшая девочка убежала из дома из-за побоев, отец угрожал ей расправой по телефону. Юлия Долгополова утверждает, что семью несколько раз проверяли, но замечаний к родителей не было. Отец работает охранником, мать находится в декрете и получает детские пособия.

После выхода сюжета на ОТВ к многодетной семье приехали сотрудники полиции и изъяли четверых младших детей. Малышей увезли на обследование в больницу. Если факты о побоях подтвердятся, детей поместят в приют.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении детей в Екатеринбурге. Сейчас свердловские следователи занимаются опросов членов семьи и их знакомых. Также выясняется, какой вред был причинен детям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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