«Не надо лес рубить, и мусора меньше», – дети объяснили плюсы электронных квитанций (ФОТО, ВИДЕО)

Использование электронных квитанций за электричество и другие коммунальные ресурсы с каждым днем становится все более популярным, так как решает сразу несколько задач. Такая технология позволяет экономить и время потребителя, и ресурсы, прежде всего дерево, из которого производят бумагу. Преимущества онлайн-квитанций перед традиционными обсудили участники фестиваля «Вместе ярче».

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«Ресурсы планеты ограниченны, и правильное, бережное использование их – шаг навстречу природе, – рассказала «Новому Дню» руководитель пресс-службы «ЭнергосбыТ+» Ольга Волкова. – Приоритетной задачей компании является популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных технологий. Электронная квитанция – тот сервис, который позволяет рационально использовать ресурсы. Компания активно продвигает онлайн-сервисы, на электронную квитанцию уже подписались 200 тысяч жителей Свердловской области. Мы постоянно рассказываем про онлайн-сервисы нашим клиентам, а сегодня решили обратиться к юному поколению, увидеть их взгляд на способы продвижения важных и полезных сервисов».

С этой целью в рамках фестиваля была проведена деловая игра с учениками школы КiberOne. Ребятам предложили разработать концепцию продвижения электронных квитанций. Они выдвинули целый ряд предложений: реклама в СМИ, на баннерах, продвижение через персонажа-символа сервиса, выпуск мерча, почтовая рассылка и так далее. Авторы лучших идей получили призы.

В самой компании «ЭнергосбыТ+» подчеркивают, что электронная квитанция – это удобный сервис для клиентов, который дает ряд преимуществ. Во-первых, она доступна в любом месте, нужен только интернет, а он сейчас в каждом смартфоне. К слову, на один e-mail можно оформить получение квитанций сразу по нескольким лицевым счетам, например, на квартиру, дачу и дом родителей.

Во-вторых, цифровая квитанция не потеряется, не сгорит и не намокнет, при этом ее всегда можно посмотреть в вашей электронной почте, на сайте или в мобильном приложении энергосбытовой компании, а если все же потребуется, то и распечатать на бумаге. Она доставляется без задержки и приходит на несколько дней раньше, чем бумажная.

В-третьих, если обычную квитанцию могут вытащить из почтового ящика и увидеть посторонние люди, то для цифрового документа это исключено, следовательно, персональные данные клиентов максимально защищены.

Подключить «Электронную квитанцию» и стать экологически ответственным клиентом очень просто. Это можно сделать в личном кабинете на сайте www.ekb.esplus.ru, в мобильном приложении «Энергосбыт +» или в ближайшем офисе энергокомпании.

Добавим, «Энергосбыт+» ежегодно принимает активное участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче: проводит интерактивные занятия и встречи со школьниками и детсадовцами, устраивают конкурсы рисунков, организует экскурсии на производственные объекты предприятия для студентов.

Сам фестиваль проходит седьмой год подряд. Его организаторами выступают Минэнерго России, Фонд содействия реформированию ЖКХ и лауреаты международной энергетической премии «Глобальная энергетика». Главная цель фестиваля – популяризация бережного отношения к природе и энергоресурсам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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