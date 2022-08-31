В Екатеринбург летит глава МЧС России

В Екатеринбурге ждут главу МЧС РФ генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Куренкова. Он прилетает 2 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в официальной части визита – встреча с руководством Свердловской области, участие в торжественной церемонии присяги курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России и вручение госнаград сотрудникам ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Марина Иванова

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