Из Екатеринбурга могут появиться прямые рейсы в Иран

Из Екатеринбурга могут появиться прямые рейсы в Иран. Допуски на полеты из Кольцово в Тегеран и Исфахан запросила у Росавиации компания Red Wings. Кроме нее заявки на рейсы в эти города из российских аэропортов подали «Уральские авиалинии», «Северный ветер», UTair.

Перевозчики хотят организовать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Минвод, Сочи, Махачкалы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нальчика, Грозного, Казани.

Напомним, наличие допусков не означает открытия полетной программы, это лишь возможность запуска рейсов по разрешенному маршруту.

Екатеринбург, Елена Сычева

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