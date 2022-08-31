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Среда, 31 августа 2022, 12:27 мск

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Уральская спортсменка подписала контракт с UFC

Фото RCC MMA

Уральская спортсменка Ирина Алексеева подписала контракт с UFC, сообщил ее промоутер Александр Скаредин. Ранее другая лига – Bellator – расторгла договор с россиянкой. Увольнение было неожиданным, ведь Ирина успешно дебютировала в лиге прошлой осенью, победив Стефани Лило Пейдж единогласным решением судей.

Алексеевой 32 года, она выступает под прозвищем Русская Ронда. В ее карьере пять профессиональных поединков по ММА, четыре их которых окончились в ее пользу. Ирина – трехкратная серебряная призерка чемпионата России по дзюдо и чемпионка России и Европы по самбо.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

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