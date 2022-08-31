В МЧС рассказали, как в школах нарушают пожарную безопасность

Свердловское управление МЧС России перед началом учебного года проверило все школы региона – специалисты выясняли, соблюдают ли там пожарную безопасность.

«В ходе проверок выявлены 1224 нарушения, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Характерными нарушениями стали несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, неисправность систем и установок автоматической противопожарной защиты, а также неисправность сетей противопожарного водоснабжения».

После проверок все нарушения были устранены. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что 100% образовательных учреждений региона готовы к учебному году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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