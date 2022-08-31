Хозяева злой собаки заплатят пострадавшей девочке 400 тысяч рублей

Свердловский областной суд оставил в силе решение своих коллег из Североуральска, которые постановили, что хозяева собаки, покусавшей ребенка, должны выплатить его семье 400 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел еще в августе 2020 года. Дети танцевали возле забора частного дома, за которым находилась собака. В какой-то момент животное просунуло морду в просвет между землей и забором и укусило 11-летнюю девочку.

Узнав об этом от подруги дочери, отец пострадавшей прибежал на место и увидел у дочки рану на ноге возле пятки. Зажав место укуса, он схватил ребенка на руки и отнес домой, после чего вызвал скорую помощь. Девочке сделали операцию, она неоднократно лежала в больнице, долго ходила на костылях, ей на год была установлена категория «ребенок-инвалид». Школьница перешла на домашнее обучение, больше не могла заниматься ни хореографией, ни спортом.

Мать девочки обратилась в Североуральский городской суд, требуя взыскать с хозяев собаки компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, уменьшив размер компенсации до 400 тысяч рублей.

Хозяйка собаки с решением не согласилась. По ее версии, собака не могла укусить ребенка, так как сидела за высоким забором на привязи. Женщина считала, что девочка могла пораниться, зацепившись за острый край забора.

Тем не менее, в областном суде посчитали, что предпринятые хозяевами собаки меры предосторожности оказались недостаточными. Там также отклонили аргумент ответчика, что девочка сама спровоцировала животное, танцуя рядом с забором. Свердловский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции.

Североуральск, Елена Владимирова

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