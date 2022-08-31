Парковку на площади 1905 года снова закроют

Автомобильная парковка на площади 1905 года будет закрыта с 00:00 субботы, 3 сентября, до 19:00 воскресенья, 4 сентября. Это связано с проведением первой осенней ярмарки выходного дня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, следующие ярмарки на главной городской площади пройдут 17-18 и 24-25 сентября. На них будут представлены продукты от производителей уральского региона по доступным ценам – мясо, молочка, фрукты, овощи, мед. Кроме того, местные питомники предложат садоводам посадочный материал: яблони, груши, вишни, сливы и многое другое.

Организаторы отмечают, что мероприятие будет проходить с соблюдением мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Время работы ярмарки – с 09:00 до 17:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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