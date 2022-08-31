Орнитолог объяснила массовую гибель синиц на ВИЗе

Сегодня жители новостройки на улице Крауля обнаружили, что двор усыпан трупиками синиц. В паблике «Типичный Екатеринбург» сообщили со ссылкой на жителей высотки, что птицы «странно себя вели» накануне – стучали в окна, залетали в подъезды.

«Это синички-московки. Судя по карте, дом построен рядом с заросшим кустами и деревьями болотом. Московки в таких местах и живут. В конце лета синицы собираются в стайки и начинают кочевать. Биться в окна массово могут там, где в стеклах отражаются привычные им места обитания, либо если прозрачные стекла оказываются на привычном пути перемещений», – пояснила «Новому Дню» орнитолог Нина Садыкова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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