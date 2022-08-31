В Екатеринбурге задержали вора, который обчищал магазины за две минуты (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержали вора, который несколько раз обвел вокруг пальца охрану магазинов «Монетка». Он крал товары с дальних рядов, оставляя выкладку спереди нетронутой, и уходил из магазина через полторы-две минуты – до того, как приедет ГБР. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, кражи начались в мае, первое время охранники не понимали, что кража вообще произошла: приезжали на сработавшую сигнализацию, не видели, что пропало, не находили каких-то повреждений. Сигнализация может среагировать на движение животного или падение товара с полетт, поэтому поначалу инциденты остались без внимания. Затем служба безопасности начала что-то подозревать, и только после было принято решение посмотреть видеоархив.

Вор-призрак грабит магазин

Так все и прояснилось: в магазин через дверь служебного входа проникал мужчина в маске и перчатках, и в течение полутора-двух минут набирал товары с задних рядов выкладки, чтобы персонал магазина не замечал недостачу. ГБР в ночное время требуется в среднем 3-5 минут, чтоб приехать, вор успевал уйти до этого момента.

Затем стало известно, что такие же случаи были и в других торговых точках, было решено устроить засаду. Его поймали во время очередного налета 13 августа.

Задержанным оказался гражданин 1963 г.р., которого уже несколько раз судили, в том числе за разбой (ст. 146 УК РСФСР, 213 УК РФ, 112 УК РФ, 131 УК РФ). В ночь, когда его поймали, он похитил товар на сумму 2543 руб. При себе рецидивист имел комплект ключей-отмычек. Мужчина арестован. Следственным подразделением отдела полиции № 3 Кировского района возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Похищенный товар нашли у него дома.

«Четыре факта кражи (25.05.2022; 08.06.2022; 29.07.2022; 13.08.2022) зафиксированы в торговой сети «Монетка», другие торговые сети также подали заявления с необходимым пакетом документов с подписями и печатями должностных лиц, актами инвентаризации и приложенным носителем кадров видеонаблюдения», – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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