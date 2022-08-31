«Теперь я мальчик». Психологи объяснили, как говорить с подростками, запутавшимися в своем гендере

Одна из самых популярных тем на форумах, где обсуждают проблемы родители подростков, – это гендерная идентичность тинейджеров и влечение к своему полу. Дети и сами идут с этим к психологам и психотерапевтам. Специалисты рассказали «Новому Дню», почему внезапная «смена» гендерной идентичности или страсть к сверстнику своего пола, скорее всего, не навсегда, и как правильно реагировать на такие заявления, чтобы не лишиться доверия ребенка.

Психотерапевт Ирина Тебенева объяснила, что согласно теории Фрейда, все индивидуумы проходят в подростковом возрасте т.н. гомосексуальный период. Именно тогда сын может поделиться с родителями, что ему нравятся мальчики, а дочь – что ей нравятся девочки. «Бывает, например, что девочки-подружки, почти не расстаются друг с другом, ночуют друг у друга, бывает, что и первый поцелуй у них случается – но только потому, что они изучают друг друга. Это паттерн поведения в изучении себе подобного, а не в проявлении сексуального интереса к нему. Мы росли в Советском Союзе, не знали, что есть лесбиянки и геи, и мы не могли это никак назвать, и все практически этот период переживали, а после нормально развивались дальше – снова мальчикам нравились девочки, а девочкам – мальчики. Сейчас же засилье информации», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, вместо того чтобы попытаться объяснить себе, почему подростку нравится сверстник того же пола, тинейджеры могут вешать на себя ярлыки. «Важно поговорить, спросить – а как ты это понял? Кто тебе об этом сказал? Почему ты так думаешь? Я бы объяснила про этот период, даже, может, дала бы почитать научную литературу. Самое важное – разговаривать», – подчеркнула она.

По словам Тебеневой, запросов на подобные темы очень много – и от родителей, и от самих подростков. Но это вовсе не означает, что тинейджеры повально приверженцы однополых отношений. «Приходит ко мне на прием мальчик и говорит: «Я, наверно, гей». Я его спрашиваю: «Как ты это решил?» А он решил это потому, что ему не нравятся девочки. Всем нравятся – а ему нет. И тогда у него появилась версия, что раз ему девочки не нравятся, то, может быть, ему нравятся мальчики? Как раз из-за обилия информации, – сказала психотерапевт. – Мы с ним просто разговаривали, и всего за два сеанса он успокоился, понял, что просто пока не испытывает влечения к девочкам и что у некоторых это происходит позже. То есть в такой ситуации мы выясняем, откуда эти идеи взялись. Объясняем, что и взрослые иногда воодушевляются харизматичными людьми своего пола, но надо разделять очарование и сексуальное влечение».

Психотерапевт объяснила, что даже если ребенок признается в том, что он все же гомосексуал, то стоит разобраться в ситуации. «Не надо ставить штампы, говорить «ты такой или не такой», «тебя вылечат». Надо дальше разговаривать. Ведь иногда может быть, что на это повлияло какое-то серьезное жизненное событие. Мы знаем, что на лесбийство часто влияют ужасные семейные отношения, например, когда папа бил маму или когда девочка вообще была свидетелем сексуального насилия над матерью, и она в дальнейшем действует бессознательно – не буду как она, чтобы такое же не испытывать. Часто повреждения такие лежат в основе гомосексуальности. И у мальчиков то же самое – часто у спортсменов, в лагерях, интернатах. Когда значимый взрослый соблазнил подростка, а ему потом стыдно в этом признаться, при этом он получил физическое удовольствие. Эта фиксация «первый секс – удовольствие – мужчина» – приводит к выбору партнера, хотя на самом деле это не выбор подростка. Просто это был значимый взрослый – старший друг, тренер, и тому подобное, которому подросток или ребенок не мог противостоять», – добавила она.

Психотерапевт Оксана Собина подтверждает, что тема неопределенности с гендером у подростков также очень популярна на приемах и что если ребенок решился рассказать об этом маме и папе, то родители – счастливцы, т.к. их сын или дочь им доверяют. «Сначала надо обрадоваться – самому факту, что об этом было сказано. После – говорить, выстраивать диалог, потому что часто это сообщение шокирующее, родители не согласны, и они сразу выражают позицию категорического непринятия. В этом случае никакого диалога не будет. Определитесь – вам нужно выразить свой протест или все-таки понять, как ребенок пришел к такому выводу и имеет ли место это на самом деле. Да, в процессе диалога можно выразить свое видение вопроса – только не слишком эмоционально, спокойно. Важно понимать, что это один из самых «модных» вопросов. Это вообще нормально и характерно для подростков – думать о том, кто я, какой я, где и с кем мне быть. Просто такова сегодняшняя особенность, чтоб добавился еще и вопрос «кто я по гендерному признаку?» – подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, подростки редко приходят на прием конкретно с этой проблемой, в основном, она всплывает в процессе терапии других состояний – тревоги, депрессии, низкой самооценки. «Кстати, в большинстве своем подростки говорят, что не рассказывают родителям, потому что читают в интернете об опыте сверстников и видят, что в такой ситуации, когда ребенок сказал родителям, что он не девочка или мальчик, его выгнали из дома. Учитывая чужой опыт из интернета, дети думают: «Зачем говорить родителям? Они не поймут». Поэтому или вовсе об этом не говорят, или говорят – но психологу или психотерапевту», – добавила Собина.

Она объяснила, что подростковый возраст – это возраст экспериментов, в том числе над собой, поэтому реагировать на такие признания сына или дочери как на катастрофу не нужно. «Подростку свойственно побыть тем, другим, потом еще кем-то, это ему интересно. Родителям просто не надо пугаться, что была дочь, а стал сын или наоборот. Важно еще понимать – чем сильнее запрет, тем вернее он подтолкнет к нежелательному поведению. Это теория научений. Приведу понятный пример: все дрессировщики знают, что если собаку наказать за неправильно выполненный трюк, то можно получить реакцию в виде того, что она уже никогда даже пытаться сделать его не будет. И если подростка выгнали из дома после признания в том, что он на самом деле не девочка, а мальчик, или наоборот, что мы получим? Только то, что вам больше ничего никогда рассказывать не будут. Потеря контакта. Вам будут предоставлять информацию только ту, к которой вы готовы. Это породит ложь, обман, он не будет просить совета или помощи в сложных вопросах в дальнейшем. Поэтому – спокойно поговорить. И помнить, что если подростку сегодня, к примеру, 14, и он решил, что он девочка, то уже завтра – ну, или через год – он может снова оказаться мальчиком. Он думает, ищет себя, и потому много что поменяется», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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