Основатель «Агаты Кристи» выступит на концерте в Асбесте

В Асбесте 3 сентября на Форумной площади пройдет музыкальный фестиваль COLABA с участием одного из основателей группы «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. На фестивале выступят местные коллективы и сольные исполнители, которые прошли отбор мэтра уральского рока. Хедлайнером концерта станет сам Вадим Самойлов.

Проект COLABA направлен на поиск молодых талантов. В первом отборочном этапе лаборатории Самойлова приняло участие более 100 музыкантов. Впереди их ждет теоретическое и практическое обучение, а в финале каждый участник проекта получит возможность заявить о себе, выступив с новым творческим проектом на гала-концерте. Фестиваль, который продет 3 сентября при поддержке компании «Форэс», приурочен к началу акселератора в Асбесте, Сухом Логу и Богдановиче.

Асбест, Тамара Барабанова

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