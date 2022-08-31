МЧС предупредило о шквалистом ветре и ливнях с градом

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на синоптиков сообщила, что основной удар непогоды придется на первую половину предстоящей ночи. «Ожидаются шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», – сказали в ведомстве.

Ранее в центре Екатеринбурга прошел сильный ливень, однако теперь небо прояснилось. Сервис «Яндекс.Погода» показывает, что грозовой фронт отодвинулся на восток, и в ближайшее время осадков не предвидится, также и обстановка по ветру на предстоящую ночь спокойная.

Метеослужба The Weather Channel также сообщает, что будущей ночью небо над Екатеринбургом будет ясным, а осадки ожидаются только на севере Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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