Домик из конструктора, гладиолусы и дыня в подарок. Первосентябрьские воспоминания известных уральцев

Сегодня в России отмечается День знаний. «Новый День» спросил у известных екатеринбуржцев, чем запомнился им первый поход в школу и как они провожали своих детей в первый класс.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пошел в школу в шесть лет. Как и многие другие советские дети – с гладиолусами. «Если я правильно помню, они были ярко-красные. Было и празднично, и волнительно. Потому что до этого я ходил в детский сад, все было понятно и ясно, а тут растерянность – куда-то меня привели, все незнакомое, ничего непонятно. Зато я отлично помню свою первую учительницу Анну Алексеевну, она очень по-человечески относилась к детям, поэтому для меня поход в школу не стал стрессом. Я и до сих пор считаю, что родители, когда выбирают школу, должны ориентироваться на персоналии учителей начальных классов», – отметил он.

Он рассказал, что 1 сентября, когда он отводил своего ребенка в школу, было не менее волнительным. «Перед школой мы проходили собеседование, сын должен был пройти конкурсный отбор, так что для нас это был больший стресс, чем само 1 сентября. А вот День знаний был уже менее нервным, хотя пока ребенок был в школе – в первый день он там пробыл примерно три часа, – я был весь как на иголках. Тогда я брал отгул, ждал его дома, сходил и купил большую дыню, так мы отметили первый учебный день», – поделился воспоминаниями министр.

Политолог Анатолий Гагарин в детстве жил в Калининграде, и там пошел в первый класс. «У меня был огромный букет гладиолусов ростом с меня. С этим букетом я торжественно шел в школу. Рядом была мама с маленькой сестрой на руках. У нас в семье сохранилась фотография того дня. Я пошел в школу, уже умея читать и писать, поэтому первые полгода немного скучал и больше занимался своими игрушками. Можно сказать, доигрывал детство. А дальше учеба была очень оживленной. В первом и втором классах я принимал участие в съемках телевизионного фильма в Калининграде, поэтому у меня учеба переплеталась с кинематографом – запомнил вот это», – сказал собеседник агентства.

Теплые воспоминания о Дне знаний остались у него и во взрослом возрасте. «Мои дети учились в заведении, где детский сад был совмещен со школой. Поэтому никаких эмоциональных потрясений у них не было, они просто сменили этаж. Школьная жизнь прошла для моих детей органично, они до сих пор встречаются со своими одноклассниками. Помню, как моя дочь пошла в первый класс на полгода раньше, так как не хотела расставаться со своими подружками. Это было осознанное решение ребенка, и я ее поддержал», – пояснил Анатолий Гагарин.

Спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин рассказал, что ему больше всего запомнилось 1 сентября в первом классе. «Я был счастлив, что пошел в школу. Это было очень осознанно, я понимал, что стал взрослее. В тот день была солнечная погода. Мы стояли на линейке, а потом нас завели в класс, где мы познакомились с нашим первым учителем. Мне было легко идти в школу, так как в мой 1А класс пошли многие дети из моего садика. Так что у меня уже были друзья», – отметил он.

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина вспомнила, что очень любила ходить в школу. Первое сентября было торжественным днем, когда букет цветов вручался классному руководителю. «Я очень любила учиться во вторую смену. Потому что можно было прийти в класс пораньше. Мы приводили в порядок доску, раскладывали всякие блокнотики по заданию учителя. Мне нравилось общаться с одноклассниками до начала уроков».

Политолог Михаил Коробельников запомнил свой первый поход в школу на всю жизнь: «Я очень хорошо помню, как я шел в школу, у меня был ранец, в ранце лежала чернильница-непроливайка, ручка перьевая, я с удовольствием туда шел, потому что мне очень хотелось учиться. Был достаточно пасмурный день, у меня был серый, мышиного цвета костюм, школа была рядом с домом, я там проучился десять лет. Свои ощущения хорошо помню и каждый год с удовольствием вспоминаю. До сих пор для меня начало нового этапа это не столько весна, сколько 1 сентября. И год я меряю, начиная с 1 сентября, а не с 1 января, я учился сначала студентом, а потом еще и преподавателем работал. У меня была хорошая школа, хорошие учителя, мы до сих пор с ними дружим и переписываемся, встречаемся, с теми, кто еще жив. К классной руководительнице я в гости прихожу, когда в город приезжаю. Я учился в Миассе, школа 25. Учителя у нас были великолепные, я им благодарен, очень многое мне дали».

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин тоже поделился приятными детскими воспоминаниями: «Очень хорошо помню 1 сентября. Мы пошли с друзьями с одного двора в 1А, 1Б и 1В и не могли понять, почему нас так вероломно разделили. Шли, конечно, с цветами. Покупали их в павильоне «Цветы», дежурно всем учителям потом каждый год там покупали, надо было только через дорогу от Плотинки сбегать. А еще помню, в тот год как раз отменили октябрят, а я хотел вступать». А вот встреча 1 сентября с детьми была курьезной. «Я провожал в школу старшую дочь, это было пять лет назад. Были губернаторские выборы, я сбежал с дебатов, чтоб отвезти дочку в первый класс, хорошо помню эти эмоции, главное тогда было успеть в школу», – посмеялся замгубернатора.

Адвокат Сергей Колосовский рассказал, что пошел в школу в 1973 году. Он хорошо запомнил фамилию своей классной руководительницы, хотя после школы никогда с ней больше не встречался. А еще поделился семейной историей: «Когда я 1 сентября пришел домой, мне отец или дед, уже не помню, построил здание из конструктора. Тогда были конструкторы по типу «Лего», но наши, отечественные. И вот это было здание из конструктора с надписью «Школа». Я долго этот домик не разбирал, он мне очень нравился».

Замначальника управления общественных связей ОАО «УГМК» Нина Пелевина запомнила свой первый День знаний в школе в мельчайших деталях. «Мое самое первое 1 сентября в 1975 году было немножко пасмурным. Было где-то +17 градусов, накрапывал дождик, поэтому линейка была в спортзале школы. У меня был букет из астр, очень красиво упакованный. Поэтому именно меня выбрали, чтобы вручить букет директору школы после вступительной речи от первоклассников. У всех остальных первоклашек букеты были завернуты то в бумажку, то в газетку. Не забудьте, какой год на дворе стоял. А у меня были смешные тонкие косички, которые мама очень тщательно заплела. Мама стояла позади нас с остальными родителями и тоже переживала, потому что момент был торжественный, ответственный и судьбоносный. А потом нас развели по классам, и это было очень страшно – идти за руку с незнакомыми детьми. Учительницу я знала, она у меня принимала вступительные экзамены в первый класс, а потом я почти весь сентябрь училась выговаривать ее имя-отчество – Римма Вениаминовна. А еще у меня был красивый белый фартук, который мне мама сшила из белого гипюра. И я им страшно гордилась, потому что ни у кого другого в классе такого фартука не было».

Первое сентября своего ребенка Нина Пелевина тоже помнит очень хорошо. Тогда стояла холодная погода, но линейка первоклашек была на улице. «Прослезившись, я смотрела на свое семилетнее счастье в строю таких же маленьких несчастных первоклассников с огромными ранцами за спиной, похожих на японских пехотинцев. Потом их увели учиться, и это было очень волнительно для родителей. У ребенка была масса впечатлений от 1 сентября, и слава богу, что позитивных», – отметила она.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»