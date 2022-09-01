Водитель «Кадиллака» погиб при столкновении с грузовиком (ФОТО)

Водитель автомобиля «Кадиллак» с прицепом погиб вечером 31 августа на 17 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, кроссовер с прицепом, груженым лодкой, двигался со стороны Режа в Екатеринбург. Водитель, 51-летний мужчина, свернул на дорогу с односторонним движением в нарушение дорожного знака 3.2 ПДД РФ (движение запрещено), из-за чего столкнулся со встречным КамАЗом. «Кадиллак» опрокинулся, его водитель погиб на месте. Грузовик съехал в правый кювет, его водитель не пострадал.

Установлено, что водительский стаж владельца «Кадиллака» – 31 год, замечен в нарушениях ПДД 21 раз. Водитель грузовика рассказал, что двигался по правому ряду, увидев встречный автомобиль, принял правее, но уйти от столкновения не смог.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать требования правил дорожного движения, дорожных знаков, разметки во избежание автоаварий.

Березовский, Елена Владимирова

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