В Академическом полторы тысячи детей пошли в новую школу (ФОТО)

В Академическом сегодня открылась новая школа № 123, с естественно-научным профилем. Здесь будут учиться порядка 1500 детей, все классы, кроме выпускных 9-х и 11-х. Первоклашек сформировали в 14 классов. Сегодня и их, и детей постарше, провожали в школу семьи.

С поздравлением выступил замглавы города Андрей Корюков. «Мы с вами в огромном городе Екатеринбург, в самом молодом районе большого города, такого района как Академический не было в Советском Союзе и России последние 80 лет. Мы на территории прекрасной школы, это даже не школа, я бы сказал, это дворец знаний. Вы поразитесь количеству лабораторий, учебных классов, внутри Дворец культуры с кинозалом», – отметил Корюков и пожелал детям отличной учебы. Директор школы Ольга Старикова рассказала ученикам, что у школы есть свой девиз: «Один, два, три – ступени к успеху», цифры в названии школы это как первые шаги.

Сегодня новая школа получила подарок от «РСГ-Академическое» – библиотеку. «От лица главного застройщика района я поздравляю вас с праздником, с днем знаний. У нас в компании есть традиция – каждой новой школе, которая появляется в районе, мы дарим литературный фонд. Эту традицию мы сегодня продолжаем. Это тысяча книг. Считается, что когда начинаешь читать новую книгу – приобретаешь нового друга. Поэтому мы сегодня дарим вам не только тысячу книг, мы дарим тысячу друзей», – поприветствовал учеников генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов и передал директору памятную табличку, подтверждающую передачу литературного фонда.

По словам Ланцова, социальная сфера – это «фишка» района, «РСГ-Академическое» занимается комплексным освоением территории. То есть жители покупают не только квадратные метры, но и возможность отправить ребенка в детсад, в школу. Новые школы открываются в Академическом примерно раз в два года, школа № 123 уже пятая. Сегодня откроют Детскую художественную школу, а в планах – строительство Детского дома творчества. «У каждой нашей школы есть определенный профиль, есть школа с инженерным уклоном, эта – химико-биологическая. Поскольку мы предполагаем строительство медицинского кластера, там такие направления будут очень востребованы», – добавил Ланцов.

После торжественных речей прозвенел первый звонок от первоклассниц, дети показали танцевальный номер, а потом все школьники впервые пошли в свои классы, знакомиться с учителями и будущими друзьями. После классных часов ребят ждет фестиваль с арт-зонами, мастер-классами по чеканке монет, танцевальными шоу, веселыми играми.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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