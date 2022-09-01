В филиале Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова открылась мастерская «Электромонтаж»

1 сентября в филиале Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова состоялось открытие мастерской «Электромонтаж». В церемонии приняли участие начальник департамента профессионального образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев, глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Открытие современной мастерской стало первым этапом реализации Соглашения между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем им. И.И. Ползунова. Соглашение определяет сотрудничество сторон в целях организации совместной работы по подготовке кадров для предприятий и организаций, расположенных на территории Кировградского городского округа и рассчитано для реализации на период до 2024 годы.

Дмитрий Малышев поздравил присутствующих с Днем знаний и подчеркнул важность события: «С колледжем имени Ивана Ивановича Ползунова компания сотрудничает с 1996 года. Мы заинтересованы в высококвалифицированных рабочих кадрах, поэтому наша совместная работа по модернизации материально-технической базы учреждения с каждым годом будет набирать обороты».

«Наш колледж преображается. Сегодня мы открываем новую мастерскую. Выражаю огромную благодарность губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву и нашим партнерам – Уральской горно-металлургической компании, АО «Уралэлектромедь» и Кировградскому заводу твердых сплавов – за поддержку проекта, – отметил Глава Кировградского городского округа Александр Оськин. – Если раньше наша молодежь уезжала в другие города, то сейчас, при наличии такой современной учебной базы, ребята будут оставаться в родном Кировграде и работать на наших предприятиях».

Новая мастерская позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Данная специальность очень востребована на градообразующих предприятиях Кировграда – филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» и АО «Кировградский завод твердых сплавов».

Все ремонтные работы мастерской взяла на себя УГМК, выделив на эти цели в 2022 году 11 млн. рублей. В ходе ремонта применялись современные отделочные материалы и технологии. Была заменена система отопления, электрические сети, смонтирована приточная и вытяжная вентиляция, компьютерные сети и система видеонаблюдения.

Оснащение мастерской современным оборудованием осуществлялось за счет средств областного бюджета и Кировградского завода твердых сплавов.

Мастерская оснащена современными стендами: «Умный дом», проверки электродвигателей, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Установлены лабораторные кабины для обучения электромонтажу.

Комплекс проведенных работ и установленные обучающие стенды соответствуют самым современным подходам в образовательном процессе и позволяют подготовить высококвалифицированных специалистов для всех сфер электроэнергетики. Они получат не только теоретические знания, но и освоят их применение на практике благодаря оборудованию данной электромастерской.

Масштабный проект модернизации материально-технической базы учреждения рассчитан на два года. В настоящее время проводится ремонт четырех помещений: электролаборатории, электромонтажной мастерской, комнаты экспертов и брифинг-зоны. В планах на 2023 годы создание на базе колледжа в г. Кировграде площадок для практической подготовки студентов по компетенциям «Промышленная автоматика», «Металлургия», «Сварочные технологии».

Наряду с новыми направлениями сохранится подготовка специалистов по профессиям и специальностям, востребованным на территории Кировградского городского округа.

Как отмечают участники проекта, реконструкция решает серьёзную задачу – максимально приблизить уровень образования, практической подготовки выпускников в системе среднего профессионального образования к производственным требованиям предприятий города.

Екатеринбург, Елена Васильева

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