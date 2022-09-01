На трассе Екатеринбург – Курган перекроют мост через Исеть

С понедельника, 5 сентября, дорожники перекроют мост через реку Исеть на 92 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган на один месяц, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Там отметили, что объезжать заблокированный участок можно будет через Каменск-Уральский.

Напомним, летом эту трассу несколько раз перекрывали для проезда любого транспорта из-за сильного задымления от лесных пожаров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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