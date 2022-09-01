Синоптики рассказали, когда над Екатеринбургом рассеется туман (ФОТО)

С поздней ночи Екатеринбург погрузился в густой туман. Даже с наступлением дня он не рассеялся. Небольшой ветер не меняет ситуацию – сейчас он дует со скоростью 5 метров в секунду в западном направлении.
«Сказать точно, когда рассеется туман, нельзя. Мы думаем, что он может какое-то время сохраняться. Но к вечеру, или к ночи может усиливаться ветерок, и есть надежда, что он развеется», – прокомментировала главный синоптик Уральского управления гидрометеорологии Галина Шепоренко.
Екатеринбург, Елена Сычева
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