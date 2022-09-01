В Академическом открыли первую художественную школу для детей (ФОТО)

Сегодня, 1 сентября, в Академическом открыли Детскую художественную школу имени Геннадия Мосина. Здесь будут учиться более 300 детей. В здании есть выставочный зал, творческие мастерские, мастерская керамики и даже своя печь для обжига изделий.

Помещение на Академика Парина, 43а, под художественную школу муниципалитету предоставил АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

«Это очень долгожданный объект, потому что это первое учреждение дополнительного образования в сфере культуры, которое открылось в самом молодом районе Екатеринбурга Академическом, – рассказал на торжественной церемонии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. – Этот филиал Детской художественной школы № 2 очень востребован. Мы впервые применили такой опыт, когда помещения, которые изначально предполагались для коммерческого использования, [передали] под художественную школу. Был полностью сделан ремонт под наши требования, с соответствующими цветовыми решениями. В штате – 15 педагогов, в школе уже начался процесс обучения. Я уверен, что среди выпускников будут и те, чьи работы мы увидим в нашем уральском «Эрмитаже», «Главном проспекте», потому что у уральской художественной школы хорошие традиции».

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов считает, что открытие филиала художественной школы – еще один шаг на пути к строительству большого Дворца творчества, в котором будут не только художественные, но и танцевальные, хоровые, театральные секции.

«Надо сказать спасибо мэру Алексею Орлову и команде социального блока мэрии, потому что открытие детской художественной школы в Академическом особо ценно, ведь наш район очень быстро прирастает детьми. И важно, что город занимается не только развитием традиционных социальных объектов – школ и садов, но и объектов дополнительного образования, – отметил Сергей Ланцов. – У нас в планах – строительство Дома творчества с большим набором компетенций для детей. Мы уже показывали наброски губернатору Евгению Куйвашеву, он одобрил. Территориально Дом творчества разместится в Преображенском парке, рядом с храмом».

Отметим, что новый корпус Детской художественной школы № 2 примет в этом году 300 детей. Конкурс, как и в других популярных ДШИ, был большим: 14 человек на место. Дети сдавали небольшие вступительные испытания, чтобы педагоги могли оценить художественные навыки. Те, кто не попал на бюджетные места в этом году, могут попробоваться перевестись в следующем, пояснил начальник управления культуры Илья Марков. Дети будут обучаться по программам «Живопись», «Изобразительное искусство», «Основы изобразительной грамоты», «Раннее эстетическое развитие».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»