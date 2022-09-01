В детсаду Екатеринбурга мальчик сломал руку, прыгая по стульям. Следователи начали проверку

В Екатеринбурге 5-летний мальчик сломал руку в двух местах, когда играл со своим другом в детском саду. По словам мамы, воспитателя не было в группе, а дети прыгали по стульям. Следователи начали проверку.

Об инциденте мама 5-летнего мальчика рассказала журналистам «Четвертого канала». По словам женщины, когда она пришла за сыном, у ребенка «висела кисть». Воспитатель сразу сказала, что «забегалась и не досмотрела». Сам мальчик говорит, что прыгал с другом по стульям и упал. Взрослых рядом не было, он выбежал в коридор, чтобы позвать на помощь. Но врача ребенку не вызвали. Когда мама обратилась к травматологам, оказалось, что у мальчика двойной перелом со смещением. Женщине придется провести 4 месяца на больничном, из-за чего она уже потеряла работу. Мама намерена идти в суд.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбург СУ СК России начал проверку по сообщению СМИ. «В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, для чего принимаются меры к опросу родителей пострадавшего ребёнка и представителей детского сада, устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика. Выполняются иные мероприятия, по итогам которых этой ситуации будет дана объективная правовая оценка», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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