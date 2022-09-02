Из-за тумана рано утром в Кольцово задержали шесть рейсов

Густой туман, который сегодня ночью опустился на Екатеринбург, помешал вовремя вылететь нескольким самолетам из Кольцово. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге задержались на прилет два рейса, на вылет – четыре. Задержки составили до 2 часов 10 минут. В настоящее время аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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