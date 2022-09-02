Большинство свердловчан считает, что учителям надо платить больше 100 тысяч в месяц

Почти 80% свердловчан считают, что сегодня школьные учителя получают слишком низкую зарплату. Еще 13% полагают, что педагогам платят достаточно, остальные затрудняются ответить. Такие результаты показало исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Почти две трети опрошенных, 63%, уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 24% опрошенных считают, что достойная оплата труда педагогов – это 61-100 тысяч рублей. Еще 9% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. И лишь 1% опрошенных согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.

Чаще всего за высокие зарплаты для учителей высказывались маркетологи и рекламщики (79%), ИТ-специалисты (78%) и строители (77%), реже всех – рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57%).

Добавим, в объявлениях о вакансиях педагогам в среднем по России предлагают 39,5 тысячи рублей, в Свердловской области – 38,6 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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