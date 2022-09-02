Учителей просят организовать явку на «Диктант Победы», который проводит «Единая Россия»

Завтра по всей России пройдет акция «Диктант Победы», которую организует «Единая Россия» совместно с историческими общественными организациями. В Свердловской области большинство из 650 площадок – это школы. Учителя жалуются, что их заставляют приводить на диктант родственников и друзей, чтобы обеспечить загрузку аудиторий. «Упирают на то, что площадки должны быть максимально заполнены. Данные о явке якобы «пойдут в Москву» и в Министерство образования», – говорят учителя.

Как рассказали в пресс-службе «Единой России», всего в Свердловской области будет 650 площадок «Диктанта Победы». Если открыть список на официальном сайте, в нем больше всего школ и других образовательных учреждений. Зарегистрироваться для участия может любой желающий. За сутки до проведения диктанта места есть везде, кроме одной площадки: техникума «Юность» в Верхней Пышме.

Педагоги школ в Свердловской области (мы не называем школы, чтобы у учителей не было неприятностей, – прим. ред.) рассказали, что их просят привести на «Диктант Победы» друзей и родственников, потому что загрузка аудиторий пока минимальная. Аудиозапись, на которой одна из организаторов «Диктанта» просит обеспечить явку, есть в распоряжении «Нового Дня».

«Инициатива исходит от одной из координаторов акции в области. Нам говорят, что мы должны обеспечить полную загрузку площадки, которую мы заявили для участия в «Диктанте Победы». Хотя, если честно, школы не по своей воле заявлялись на участие, а сейчас еще и явку должны обеспечить, – рассказала «Новому Дню» педагог одной из школ области. – Нам говорят, что данные о явке пойдут «в Москву» и в Министерство образования. Внятно ответить, будут ли санкции, не могут, но намекают, что школам, которые не обеспечат явку, будет «не очень хорошо».

При этом педагоги даже не против участвовать в «Диктанте Победы», поскольку акцию считают полезной. «Но у нас сейчас болеют многие – и дети, и учителя. Чисто физически не все могут прийти, тем более в субботу в 16 часов», – рассказывают педагоги.

Главный куратор акции «Диктант Победа» от партии «Единая Россия» в Свердловской области, депутат законодательного собрания Сергей Никонов опровергает информацию о принуждении к участию: «У нас нет никакого плана [по явке]. Главный смысл акции – чтобы участие было от души, от сердца. Я не думаю, что кто-то из директоров школ на местах мог выступить с такой инициативой – заставлять приходить на диктант. Даже если на площадку придет 5, 10 человек – это уже хорошо, – прокомментировал «Новому Дню» Сергей Никонов. – У нас будет крупная площадка в «Сима-ленде». Мы там даже ограничиваем количество участников тысячей, хотя желающих было больше. Просто технически сложно будет организовать для большего количества людей».

Всего на 650 площадках в Свердловской области «Единая Россия» надеется собрать более 20 тысяч участников (в прошлом году было около 500 площадок и 15 тысяч участников). Также принять участие в «Диктанте Победы» можно будет онлайн. Вопросы станут доступны на сайте после старта офлайн-акции в 16:00.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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