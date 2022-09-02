«Автомобилист» проведет первый домашний матч против «Локомотива»

Сегодня вечером на льду КРК «Уралец» пройдет первая домашняя игра «Автомобилиста» в регулярке Континентальной хоккейной лиги. Соперником станет ярославский «Локомотив». Матч начнется в 19:00.
Последние две домашние игры «шоферов» против «железнодорожников» были удачнее для хозяев льда. «Автомобилист» переиграл «Локомотив» в 2020 в овертайме 1:0, а годом ранее – в основное время 4:1.
Екатеринбург, Елена Сычева
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