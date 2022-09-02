Осужден мошенник, забравший у бабушки 1 млн рублей по схеме «внучка попала в ДТП»

В Екатеринбурге осужден местный житель Антон Поярков, который вместе с неустановленным пока сообщником выманил у 73-летней пенсионерки около миллиона рублей, использовав схему «внучка попала в ДТП».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ноябре 2021 года сообщник Пояркова позвонил пенсионерке 1949 г.р. и рассказал о том, что по вине ее внучки случилось серьезное ДТП. Позднее бабушке позвонил якобы «сотрудник полиции», предложивший уладить дело за 700 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и передала деньги приехавшему к ней домой Пояркову. В то же день пожилой женщине вновь позвонили и сообщили о необходимости передать еще 200 тысяч рублей и 1 тысячу долларов США ввиду того, что состояние «пострадавшего в ДТП» якобы ухудшилось. В целом пенсионерка передала мошеннику более 970 тыс. рублей.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Антона Пояркова к 1 году 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании с виновного суммы ущерба.

Производство в отношении сообщника выделено в отдельное уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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