Эксперты рассказали, как защитить школьников от кибермошенничества

Школьники, так же, как и взрослые, страдают от кибермошенничества. Как правило, злоумышленники орудуют в экономических онлайн-играх или используют желание подростков быстро заработать в интернете. Уроки финансовой грамотности в школах не защитят детей от мошенников, но научат их критическому мышлению, отмечают эксперты.

«Сейчас ребенок уже в 6 лет может оформить банковскую карту, а в 14 лет завести банковский счет. Мошенники очень хорошо приспосабливаются к запросам общества и иногда даже опережают наши знания. Развилка такова: либо дети могут стать жертвой обмана, либо злоумышленники через детей пытаются добраться до банковских счетов родителей. Самая распространенная технология – это игры в интернете. Там есть суррогатные платежи, дети приобретают и обмениваются гаджетами. В ходе диалога в экономической игре мошенники могут попросить дать доступ к карте. Это очень опасно, и родителям нужно следить, в какие игры их ребенок играет на компьютере. Второй метод мошенников – предложение быстро заработать на несложной работе. Например, заполнить какие-то анкеты. Но конечная цель – заставить школьника заполнить реквизиты и получить персональные данные. Еще одну технологию я называю «помоги другу». Когда мошенник втирается в доверие к ребенку, создает впечатление тяжелой жизненной ситуации и просит финансовой помощи. Такой вид обмана действует и на взрослых. Он основывается на психологии доверия, которая долгие годы формировалась в нашем обществе», – рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

По его словам, в таких случаях самый надежный способ защиты от мошенников – отложенное решение. Не реагировать сразу на запрос и не совершать быстрых действий. Спустя время либо сам ребенок поймет, что его пытаются обмануть, либо мошенник отстанет.

Распознаванию мошеннических схем в интернете будут обучать школьников на уроках финансовой грамотности, которые вводятся в учебный план с этого года. По словам замминистра образования Свердловской области Ирины Серковой, нагрузка на школьников не увеличится, так как элементы финграмотности будут внедрены в обязательные предметы. Например, на уроках математики дети будут учиться рассчитывать проценты не в абстрактной задаче, а на примере банковских кредитов. А налоговое законодательство будут изучать в рамках обществознания. В идеале в начальной школе ребенок уже должен представлять себе, как формируется семейный бюджет и какие последствия могут быть от покупки, например, дорогостоящего смартфона.

Директор регионального центра финансовой грамотности Свердловской области Алена Оболенская отметила, что жители региона довольно хорошо осведомлены о финансах, но нечасто применяют свои знания на практике. Поэтому задача уроков финграмотности не только донести информацию, но и сформировать у детей навыки финансового поведения.

«Нужно учить детей критическому мышлению, поиску информации из разных источников и прогнозированию возможных последствий своих действий. Важно начинать обучение как можно раньше, в том числе и как инвестировать деньги и какие есть риски финансовых решений. От мошенников не существует стопроцентной защиты. Потому что они постоянно обновляют свои методы и используют социальную инженерию. Наша задача – разрабатывать новые методики, чтобы успевать за ними. Но главное – сформировать устойчивость к манипуляциям и привить умение задавать вопросы и перепроверять информацию. Это касается людей всех возрастов», – подчеркнула Алена Оболенская.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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