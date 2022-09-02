Грозы с ливнями задержатся на Урале еще на день

В Свердловской области на сутки продлено штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, 3 сентября на территории региона вновь ожидаются грозы с дождями и сильным ветром с порывами до 20 м/с. МЧС рекомендует жителям отказаться от отдыха на природе, туристических походов и сплавов на время непогоды.

На Среднем Урале также сохраняется пожароопасная обстановка. Если сильный ветер застал на улице, следует держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередач и деревьев, предупреждают спасатели. Владельцам частных домов нужно подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода дождевого стока. Во время грозы нельзя приближаться к громоотводам, водостокам и антеннам. Лучше не стоять рядом с окном и по возможности выключить электробытовые приборы.

По данным уральского гидрометцентра, 4 сентября ливни уже прекратятся, но местами возможен небольшой дождь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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