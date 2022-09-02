Глава МЧС проверил пожарную часть в Екатеринбурге (ФОТО)

Глава МЧС России Александр Куренков сегодня прибыл с рабочим визитом в Екатеринбург. В первой части командировки он принял присягу у курсантов МЧС во время торжественной церемонии на площади Советской Армии. Затем – провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. После – отправился в Третью пожарно-спасательную часть Екатеринбурга.

Министр Куренков проверил, в каких условиях работают пожарные и спасатели, изучил и раздевалки, и места для приема пищи, и гараж, и особенно склад инвентаря. Также глава МЧС России примерно на 15 минут закрылся в лектории с уральскими спасателями, не дав зайти внутрь ни журналистам, ни своим непосредственным подчиненным. О чем руководитель чрезвычайного ведомства беседовал с сотрудниками МЧС, неизвестно.

В конце визита Куренков вручил свердловским пожарным государственные и ведомственные награды.

Екатеринбург, Елена Сычева

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