На улице Парина несколько домов остались без электричества

Сегодня во время грозы произошло аварийное отключение электричества в нескольких многоквартирных домах на улице Академика Парина в Академическом.

По сообщению жильцов, свет пропал около 16 часов. Под отключение попали несколько домов в квартале «Близкий», но не все. В диспетчерской УК «Академический» «Новому Дню» сообщили, что произошла авария на сетях поставщиков электроэнергии. На месте уже работает аварийная бригада. Электричество должны дать в течение ближайшего часа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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