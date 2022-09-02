В Екатеринбурге почтят память жертв терроризма молебном на 10 языках

В храмах и мечетях Екатеринбурга 3 сентября состоятся траурные богослужения в память о жертвах террористических актов.

Официальный молебен на 10 языках с представителями национально-культурных объединений Дагестана, Чечни, Ингушетии, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана пройдет на площадке временной мечети на Мичурина, 206. Перед собравшимися выступит председатель религиозной организации «Нур-Усман» Екатеринбурга Раис Нуриманов. Также во встрече примут участие чиновники, общественники и представители разных религиозных конфессий, сообщили в пресс-службе мэрии. Мероприятие завершит концерт вокального трио «Офицеры».

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России после трагических событий в Беслане 2004 года. В памятную дату россияне вспомнят всех погибших в терактах в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других городах страны. Каждый год в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо взлетают 335 белых шаров, символизирующих души погибших взрослых и детей. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигаются свечи, которые горят до утра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»