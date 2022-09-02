«Автомобилист» начал сезон с яркой победы над «Локомотивом»

ХК «Автомобилист» в стартовом матче сезона КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» на домашнем льду. Уральцы одержали победу со счётом 4:2.

Екатеринбуржцы начали встречу с бодрых атак в зоне соперника, но уже на 9-й минуте получили гол в свои ворота от капитана «Локомотива» Сергея Андронова. Чтобы отыграться, уральцам хватило всего пять минут.

Брукс Мэйсек отправил шайбу в пустой угол ворот «Локо» и стал автором первого гола «Автомобилиста» в новом сезоне. Он же отличился во втором периоде, когда хозяева остались в меньшинстве. Мейсек убежал в контратаку, обманул вратаря и отдал шикарную передачу накатывающему Андрею Обидину, а тот не промахнулся – 2:1 в пользу «Автомобилиста». Спустя 10 минут третий гол забил Даниил Романцев, и екатеринбуржцы ушли на перерыв с комфортным преимуществом.



Но в третьем периоде игра изменилась. «Локомотив» удачно разыграл большинство и Сергей Андронов оформил дубль. Вдохновившись, гости принялись атаковать ворота Юхана Маттссона, но шведский новичок «Автомобилиста» выдержал давление. В концовке встречи «Локомотив» нарвался на два удаления подряд, чем хозяева и воспользовались. На последней секунде Анатолий Голышев успел забросить четвертую шайбу, установив окончательный счет на табло.

«Давно не было болельщиков на трибунах «Уральца», здорово, что они нас поддерживали. Хорошо начинать чемпионат с победы. Парни сегодня вышли и играли для болельщиков. В начале игры была нервозность, но дальше успокоили ребят, и они работали по заданию. Делали то, что мы планировали», – подвел итог победного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» проведет также в Екатеринбурге – 4 сентября уральцы выйдут против «Северстали». Всего в сентябре команде предстоит сыграть 12 матчей фактически без перерывов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»