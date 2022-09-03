Трое парней нашли чужую банковскую карту и купили выпивку, сигареты и лекарства (ФОТО)

Трое молодых екатеринбуржцев нашли на улице в Екатеринбурге чужую банковскую карту и пошли за покупками. К несчастью для них, они попали на записи видеокамер в торговых точках.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, ранее в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту на улице Ереванской. После этого ей на телефон начали поступать сообщения о списании со счета денег в различных магазинах. Судя по отчетам, воришек в основном интересовали сигареты и спиртное, больше всего они потратили в алкомаркете и табачном магазине. Но не забыли и о здоровье – закупились в аптеке примерно на тысячу рублей. Всего они потратили с чужой карты около 6 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изъяли из торговых точек видеозаписи с камер наблюдения, куда попали предполагаемые похитители.

Полиция просит граждан, которые узнали молодых людей, позвонить по телефонам +7(932)611-18-62 (уголовный розыск), (343)356-42-03 (дежурная часть) или 102 (02).

Также правоохранители предлагают юношам самостоятельно явиться в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а), дать пояснения и возместить женщине материальный ущерб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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