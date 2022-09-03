Полицейский из международного аэропорта Кольцово разгласил служебную тайну

Специалисты правоохранительных органов и спецслужб проверяют сотрудника Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово».

Как сообщили в управлении на транспорте УВД по УрФО, в 2021 году сотрудник транспортной полиции из Кольцово в ходе личной беседы раскрыл постороннему человеку закрытую служебную информацию. Руководством УТ МВД России по УрФО назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он понесёт наказание в установленном законом порядке.

Подробности дела в ведомстве не раскрывают, как и должность, и звание подозреваемого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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